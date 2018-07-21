FİNANS

"Yüksek petrol fiyatları arama-üretim faaliyetlerine canlılık getirdi"

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 01:26 | Son Güncelleme

Fitch Ratings: - "Son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetleri canlılık kazandı"

Uluslararası kredi̇ derecelendi̇rme kuruluşu Fi̇tch Rati̇ngs'ten, yüksek petrol fiyatlarının endüstride arama-üretime faaliyetlerine canlılık getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetlerinin canlılık kazandığı belirtildi.

Artan petrol fiyatları sayesinde yüksek üretim maliyetine sahip şirketlerin bile daha sağlıklı bir görünüm kazandığının vurgulanan açıklamada, bu firmaların nakit akışlarını pozitife çevirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uzun dönemde petrol fiyatlarının düşmesi durumunda ise sağlıklı likidite, düşük maliyet ve finansal riskten korunma disiplini gibi faktörlerin sektörde kredi unsurları bakımından önem taşıyacağına dikkat çekildi.

Petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2014-2016 döneminde sektör için en önemli dersin likidite tamponlarının eksikliği olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, petrol fiyatlarının düşmesinin ve işletmeyle ilgili sorunların önceden tahmin edilmesinin zor olduğu bildirildi.

Açıklamada, sektördeki birçok şirketin 2017'de, 2014'e kıyasla üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinilerek, bunun iyileşen harcama disiplini ve verimlilikteki kazanımlar sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
arama-üretim Fitch Ratings petrol fiyatları petrol sektörü

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