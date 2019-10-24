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"Yüksek Teknoloji Ödülü" Vestel’in

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen “Yüksek Teknoloji Ödülü”ne Vestel Beyaz Eşya AŞ layık görüldü

İSTANBUL (AA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen “Yüksek Teknoloji Ödülü” Vestel Beyaz Eşya AŞ'nin oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi, etkileşim ve iş birliği başlıkları altındaki 33 göstergeye göre Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye’nin performansı en yüksek 5 üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ödül töreni düzenledi.

Ödül organizasyonu kapsamında, en başarılı büyük ölçekli sanayi kuruluşu olarak Vestel, "Yüksek Teknoloji Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülün gerekçesi olarak Vestel’in geçen yılda gerçekleştirdiği kapsamlı Ar-Ge çalışmaları gösterildi.

Ödülü Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'dan aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak akredite edilen ilk firmalardan biri olan Vestel, her yıl Ar-Ge çalışmalarına cirosunun yüzde 2,25’ini ayırıyor.

Bin 600 Ar-Ge mühendisi istihdam eden Vestel, dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk bin firma arasında yer alan 3 Türk şirketinden biri oldu.

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Vestel yüksek teknoloji ödülü

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