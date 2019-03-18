Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, "Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2019 dış ticaret verilerine göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 olarak gerçekleşti. İhracatta imalat sanayi ürünlerinin içindeki yüksek teknolojili ürünler yüzde 3'te kalırken ithalatta bu 5 katına çıkarak yüzde 15,2 oldu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre ihracat firmalarına, ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğu gelmiş, 6 ay boyunca geçerli olacak uygulama mart ayının başında 6 ay daha uzatılmıştı. Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu bu durumun en çok yüksek teknoloji şirketlerini etkilediğini söyleyerek, "Bazı firmalar üretimlerini durdurdu" dedi.