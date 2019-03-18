FİNANS

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, "Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2019 dış ticaret verilerine göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 olarak gerçekleşti. İhracatta imalat sanayi ürünlerinin içindeki yüksek teknolojili ürünler yüzde 3'te kalırken ithalatta bu 5 katına çıkarak yüzde 15,2 oldu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre ihracat firmalarına, ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğu gelmiş, 6 ay boyunca geçerli olacak uygulama mart ayının başında 6 ay daha uzatılmıştı. Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu bu durumun en çok yüksek teknoloji şirketlerini etkilediğini söyleyerek, "Bazı firmalar üretimlerini durdurdu" dedi.

Atılım Üniversitesi'nin katılım sağladığı Avrasya bölgesinin lider sanayi fuarı WIN EURASIA'da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, "2011 yılında başlamak üzere Sanayi 4.0 devrimi ortaya çıktı. Bu devrim daha çok otomasyonu, robotları, bilgisayar denetimli tezgâhları içeriyor. Bu nedenle ülkemizdeki teknolojinin de bunu kullanması lazım. Sanayicilerimiz genellikle yurt dışından gerekli tezgâhları ithal ediyor. Bu şekilde dışa bağımlı bir sanayimiz oluşuyor. Bunların hepsini tabii ki yapamayız ama en azından bir kısmını Türkiye'de yapmak mümkün. Takım tezgâhları üreten firmalarımız bu teknoloji yarışında geri kaldı ve çoğu kapandı. Üniversitelerimizde uzman öğretim üyelerimiz var. Bu tasarım ve imalatları istediğimiz takdirde yapabiliriz. Bu sayede ihracatını da gerçekleştirebiliriz. Bu çalışmaları destekleyen projelerin olması lazım. Gerek Avrupa'da gerekse Uzakdoğu'da özellikle ihracatçılara destekler var. Bunların da Türkiye'de olmasını istiyoruz. Özellikle üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek projelere devletin desteği lazım ki cesaretle bu işler yapılabilsin, sonuç alınabilsin" dedi.

"BAZI ŞİRKETLERİN ÜRETİMLERİ DURDU"

İhracat firmalarına getirilen ihracat bedellerinin yüzde 80'ini Türkiye'deki bankalara yatırma zorunluluğundan dolayı yüksek teknolojili ürün yapan bazı firmaların üretimlerini durdurduğunu ve kapatma yoluna gittiklerini söyleyen Prof. Dr. Kaftanoğlu şunları dile getirdi:

"Tedbir alınması küçük çaptaki teknoloji firmalarını olumsuz etkilediği için kapanma yoluna gittiler. Bu Türkiye için büyük bir kayıp. Bu gibi düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Hatta bu firmaların geri çağrılarak çalışmalarına devam etmelerinin sağlanması Türkiye lehine olacaktır."

"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ SINIRLI"

Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinin sınırlı olarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaftanoğlu, "Bu konudaki en önemli kaynak TÜBİTAK kaynakları. Onlar da hem kısıtlı hem de çok uzun süreç alıyor. Bir projenin kabul edilmesi neredeyse 1 yılı aşıyor. Daha kısa yoldan bu çalışmaları sonlandıracak ve destek verecek mekanizmalara ihtiyaç var. Mevcut mekanizmalar yetersiz" şeklinde konuştu.

Üniversitelerde sınırlı da olsa yüksek teknoloji üretimi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaftanoğlu, "Sanayinin de buna ihtiyacı var. Ama ikisi bir araya gelmekte zorluk çekiyor. Bunu kolaylaştırıcı yöntemlerin devlet tarafından alınması lazım. Milli politikaların oluşturulmasında da bizlere danışılması lazım, kalkınma planlarında stratejik ve yüksek teknolojik projelere yer ve destek verilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasındaYüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında
Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Altında gözler bu verilerde!

Altında gözler bu verilerde!

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

iPhone fiyatlarını ne zaman düşürecek?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Yüksek teknoloji şirketleri kapanma noktasında

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 18.2 azaldı (2)

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

TÜRSAB/Bağlıkaya: KKTC turlarına kredi kartına 12 taksit geliyor

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

TSKB/Rapor: Su tüketiminde tasarrufları artırmak için farkındalık yaratmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.