FİNANS

Yükselen patates fiyatlarına müdahale

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde sözleşmeli üretim modeli ile ürettiği patatesleri 1,95 liradan tüketiciye sunulmak üzere piyasaya arz etmeye başladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, piyasada son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla piyasaya patates arz etmeye başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.

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Patates Patates fiyatları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

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