FİNANS

Yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişi ağustosta sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 22:54 | Son Güncelleme

IIF'nin "Sermaye Akışları Takip" raporuna göre, yükselen piyasalara yönelik sermaye girişleri ağustos ayında 2,2 milyar dolara geriledi - Bu rakamın, temmuz ayında gerçekleşen 13,7 milyar dolarlık sermaye akışına kıyasla yüzde 84 daha düşük olması dikkati çekti

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 80'den fazla gerilediğini bildirdi.

IIF'nin "Sermaye Akışları Takip" raporunun Eylül 2018 sayısı yayımlandı.

Aralarında Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkeyi kapsayan raporda, yükselen piyasalara yönelik sermaye girişlerinin ağustos ayında 2,2 milyar dolara gerilediği kaydedildi.
Bu rakamın, temmuz ayında gerçekleşen 13,7 milyar dolarlık sermaye akışına kıyasla yüzde 84 daha düşük olması dikkati çekti.

Raporda, geçen ay meydana gelen sermaye akışlarının pozitif kalmasında Çin hisselerine yönelik alımların etkili olduğu vurgulanırken, Latin Amerika'nın 3,1 milyar dolarlık sermaye çıkışıyla en fazla kayba uğrayan bölge olduğu bildirildi.
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- "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri temmuzda güçlüydü"

Raporda, temmuz ayında yaşanan sermaye akışlarına yönelik değerlendirmelere de yer verilirken, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri temmuzda güçlüydü" ifadesi kullanıldı.

Ülkeye giren sermayenin ağustos ayının başında ve sonunda görece güçlü kaldığına işaret edilen raporda, Türkiye'ye yılın ilk yarısında yaklaşık 25 milyar dolarlık net sermaye girişi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
sermaye girişi Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) yükselen piyasa ekonomileri

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