FİNANS

"Yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişi zayıf kalacak"

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 23:57 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye'yi kapsayan raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca düşük kalacağı tahmininde bulundu

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca zayıf kalacağı öngörüsünde bulundu.

Fitch Ratings'in sitesinde yayımlanan araştırma raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik net sermaye akışının bu yıl 2008-2009 finansal krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye'yi kapsayan raporda, söz konusu ülkelere yönelik sermaye girişlerinin gelecek iki yıl boyunca düşük kalacağı tahmininde bulunuldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları ve küresel finansal dalgalanmalar, sermaye akışlarını etkileyen ana faktörler olarak gösterilen raporda, ülkelere spesifik değerlendirmelere de yer verildi.

Buna göre, Fed ve Avrupa Merkez Bankası ile yerel faiz oranları arasındaki farklılıklar özellikle Polonya, Meksika ve Güney Afrika'ya yönelik net sermaye akışları için önem taşıyor.

Meksika ve Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri ise yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmiş ekonomiler arasındaki büyüme oranlarındaki farklılıklardan etkileniyor.

Bu arada, Fitch'in Yardımcı Direktörü Maxime Darmet, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, güçlenen ABD dolarının yükselen piyasa ekonomilerinin bilançolarına ve varlık fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret ederken, "Analizlerimize göre, dolarda yaşanan yüzde 10'luk değerlenme, büyük yükselen piyasa ekonomilerinde net sermaye akışlarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1'i kadar düşüyor." ifadelerini kullandı.

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fed Fitch Ratings net sermaye akışı yükselen piyasa ekonomileri

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