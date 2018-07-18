MUSTAFA ÇALKAYA - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, son günlerde yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yıl başından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz." ifadesini kullandı.

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarının her hafta değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, bu konuda değerlendirme yapılırken bir haftalık fiyatların değil, ortalamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Sungur, son günlerde üretim maliyetleri dikkate alınmadan, "yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış var." şeklinde yorumlar yapıldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Basında çıkan haberlerde değerlendirmeler yapılırken, geçen yılın temmuz ayı ile içinde bulunduğumuz temmuz ayı esas alındı. Dolayısıyla bu değerlendirme doğru değil. Bir yumurtanın 6 aylık ortalama maliyeti şu an 27-28 kuruş civarında. 6 aylık ortalama yumurta satış fiyatı da 27-28 kuruş. Geçen yılın ilk yarısındaki fiyat ortalamasıyla bu yılın aynı dönemindeki ortalamayı dikkate aldığımızda, yıl başından beri yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz. Biz yüzde 90'lık fiyat artışı olduğu yönündeki değerlendirmeleri iyi niyetli bulmuyoruz."