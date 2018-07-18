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YUM-BİR'den "yumurta fiyatı" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

YUM-BİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur: - "Son günlerde üretim maliyetleri dikkate alınmadan yapılan 'yumurtada yüzde 90'lık fiyat artışı var' değerlendirmeleri gerçeği yansıtmıyor" - "Yıl başından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz"

MUSTAFA ÇALKAYA - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, son günlerde yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yıl başından bu yana fiyatlar ortalama yüzde 18 arttı. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz." ifadesini kullandı.

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarının her hafta değişkenlik gösterebildiğine işaret ederek, bu konuda değerlendirme yapılırken bir haftalık fiyatların değil, ortalamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Sungur, son günlerde üretim maliyetleri dikkate alınmadan, "yumurta fiyatlarında yüzde 90'lık artış var." şeklinde yorumlar yapıldığını, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Basında çıkan haberlerde değerlendirmeler yapılırken, geçen yılın temmuz ayı ile içinde bulunduğumuz temmuz ayı esas alındı. Dolayısıyla bu değerlendirme doğru değil. Bir yumurtanın 6 aylık ortalama maliyeti şu an 27-28 kuruş civarında. 6 aylık ortalama yumurta satış fiyatı da 27-28 kuruş. Geçen yılın ilk yarısındaki fiyat ortalamasıyla bu yılın aynı dönemindeki ortalamayı dikkate aldığımızda, yıl başından beri yüzde 18'lik artış gerçekleşti. Enflasyonun yüzde 15 olduğu yerde, yüzde 18'lik artışa 'fazla' diyemeyiz. Biz yüzde 90'lık fiyat artışı olduğu yönündeki değerlendirmeleri iyi niyetli bulmuyoruz."

Yumurta fiyatlarındaki değişkenliklerin mevsimsel olduğuna dikkati çeken Sungur, "Yumurta fiyatlarında daha fazla artış beklenmesin. Bundan sonra tüketiciyi zorda bırakacak bir durum olmaz. Market fiyatlarıyla üretici fiyatlarını ayrı değerlendirmek lazım. Onların da kendine göre ayrı maliyetleri var." dedi.

- "Üretim maliyetleri arttı"

Sungur, 'fiyatlar artıyormuş ve üreticiler fırsatçılık yapıyormuş' gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, üreticilerin bu durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.

Yumurtada üretim maliyetlerinin arttığını vurgulayan Sungur, şunları kaydetti:

"Bu yılın başında bin 250 lira olan yumurta yeminin tonu şu anda bin 550 lira. Yem fiyatları 6 ay içinde yaklaşık yüzde 25 arttı. Bizim maliyetlerimizin yüzde 70'ini yem oluşturuyor. Onun dışında döviz kurunda yaşanan artışlar da maliyetlerimizi etkiledi. Üretici şu an para kazanamıyor. Şu an bir yumurtanın ortalama maliyeti 27-28 kuruş. Üretici satışlarının ortalaması da aynı fiyatlarda. Ayrıca yem ham maddesinin en kıt olduğu dönemdeyiz. Değerlendirmeler yapılırken, bunlar dikkate alınmalı."

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Hüseyin Sungur YUM-BİR Yumurta fiyatları

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