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Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yumurta ihracatı 2006-2017 döneminde 20 kat artarak 19 milyon dolardan 380 milyon dolara çıktı - Yılın ilk 6 ayında 208 milyon dolar yumurta ihracatı yapılırken, bu dönemde en fazla ihracat 144,3 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yumurta ihracatı 2006-2017 döneminde 20 kat artarak 19 milyon dolardan 380 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk yarısında ise 208 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, son yıllarda artarak devam eden yumurta ihracatı, yılın ilk yarısında da artışını sürdürdü.

Türkiye, ocak-haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3'lük artışla toplam 207 milyon 934 bin dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdi.

Özellikle 2005 yılından itibaren sektörle ilgili yoğun çalışmaları sonucu yumurta ihracatını 12 yılda 20 kat artırmayı başaran Türkiye'nin 2006'da 19 milyon dolar olan yumurta ihracatı 2017 sonunda yaklaşık 380 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2017 verilerine göre dünyada en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında dördüncü sıraya çıktı.

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- En yüksek ihracat Irak'a

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye'nin coğrafi konumu ile pazarlara en yakın ülke konumunda bulunmasının bir avantaj olduğuna dikkati çekti.

Sezer, "En taze ürünü istenilen miktarda ve sürede ulaştırma avantajına da sahip olan Türkiye, dünyanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yumurta ithalatı ile 3. sırada yer alan Irak'a en çok yumurta ihracatı gerçekleştiren ülkesi oldu." ifadesini kullandı.

Irak'ın en büyük yumurta tedarikçisi konumunda olan Türkiye'nin bu pazara 2015'te 190 milyon dolar, 2016'da 290 milyon dolar ve 2017'de 300 milyon dolarlık yumurta ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini veren Sezer, geçen yıl Irak'a yapılan yumurta ihracatındaki artışın yüzde 26'ya ulaştığını aktardı.

Sezer, Türkiye'nin son yıllarda yapılan yatırımlarla üretim teknolojisi açından birçok AB ve dünya ülkesini geride bıraktığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz, 1970'li yıllarda başlayan yumurta üretimi alt yapısını sürekli geliştirerek ve kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde ilk 10'da yer yer almayı başardı. Sürdürülebilir bir yapıya sahip Türk yumurta sektörü hem kendi insanının hayvansal protein ihtiyacını karşılıyor hem de birçok ülkeye yaptığı ihracat ile insanlığın beslenmesine büyük katkı sunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yumurta

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