FİNANS

Yumurta ihracatı rekora koşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Yumurta ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştı

Yumurta ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 354 milyon dolara çıktı.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden (YUM-BİR) yapılan açıklamada, sektörün ihracatının yıl sonunda 425 milyon dolara ulaşacağı ve son 10 yılın rekorunun kırılacağı belirtildi.

Üretim altyapısını sürekli geliştiren ve ürün kalitesini yükselterek dünya yumurta üretiminde önemli bir konumda bulunan yumurta sektörünün 22 milyar adetlik üretim rakamıyla dünyada dokuzuncu, her yıl artan ihracatıyla da üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi.

Yumurta ihracatının yılın 10 ayında yaşanan maliyet ve enflasyon artışlarına rağmen yüzde 18 artarak 354 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, bu başarıyı gelecek yıllarda da artırarak sürdürmek istediklerini belirtti.

Bunun için kamu otoritelerinden haksız rekabete yol açan kayıt dışı tavukçuluğun önlenmesini, nüfus artışı, kişi başına tüketim ve ihracat potansiyelini temel alan bir üretim planlamasına gidilmesini beklediklerini bildiren Pala, "Bir diğer talebimiz ise yumurtanın birincil üretim ve temel bir gıda maddesi olduğu gerçeğinden hareketle, yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ve tüketicinin daha ucuz yumurta tüketmesinin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YUM-BİR yumurta ihrcatı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.