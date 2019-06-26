Yumurta sektörü Irak'ın ithalat yasağının kalkmasını bekliyor

Afyon, Irak'taki arz fazlası yumurtanın aradan geçen sürede eridiğini ve ülkede yumurta fiyatlarının arttığını ifade ederek, "Irak vatandaşlarında da artık tepki oluşmaya başladı. Çünkü yumurtayı pahalı yiyorlar. Bize göre Irak yumurta ithalatı için kapıları açmalı. Irak'ın üretimi talebin ancak yüzde 15'ine yetiyor. Yumurta sıkıntısı baş göstermeye başladı. Şu anda 30'lu yumurtayı 30 liraya yiyorlar." diye konuştu.

DENİZ ÇİÇEK - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, "Irak, ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip ithalatı kotalı şekilde açabilir. Arz-talep dengesine göre ihtiyaçları netleşince yumurtayı ilk olarak Türkiye'den alacaklarını belirttiler." dedi.

Bakan Pekcan'ın girişimleriyle taleplerini Irak'ta dile getirdiklerini vurgulayan Afyon, Irak tarafının, kendi üretimleriyle arz ve talep dengesine göre bir çalışma yapacağını bildirdi. Afyon, Irak'ın ihtiyaç analizi yaparak, ne kadar yumurta alacağını belirleyip, ithalatı kotalı şekilde açabileceğine dikkati çekerek, "Arz-talep dengesine göre ihtiyaçları netleşince yumurtayı ilk olarak Türkiye'den alacaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

Afyon, Irak pazarının kapanmasıyla ellerinde oluşan stoku likit yumurta üretimi için yumurta sanayisine aktardıklarına işaret ederek, tavuk kesimleriyle üretimi daralttıklarını ve şu anda turizm sezonunun da açılmasıyla yumurta üretim ve tüketiminde denge oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

- KDV talebi

Sektörün yaşadığı sıkıntının sebebinin ikinci bir ihracat pazarı bulunmaması olduğunu belirten Afyon, şöyle konuştu:

"Geçmişte de çok ciddi krizler gördük ama her krizden sonra bahar geldi. Alternatif pazarımız olmalı. Irak pazarı da açılacağı zaman kotalı şekilde açılacak. Kalan üretim fazlası için planlama yapılmalı. İnsanlar akşam karar verip sabah yumurtacı, tavukçu olmamalı. Devlet eliyle bu sektörde, üretimden tüketime ve ihracata kadar planlama yapılmalı. Şu anda Avrupa, Asya pazarlarına girmemiz mümkün görünmüyor. Körfez bölgesine haftalık 50 tır sevk ediyoruz ama oraya da rakiplerimiz hücum ediyor. Rakiplerimiz ham madde üreticisi olduğu içi ucuza üretim yapıyor. Fiyatta rekabet edemiyoruz. Onlarla rekabet etmek için zararına ürün vermemiz lazım. Irak'a alternatif olarak Afrika pazarına açılabiliriz ancak orada da lojistik ve pazara girme gibi sorunlarımız var. Bu sorunları üretici tek başına aşamaz. Devletin elimizden tutması lazım."