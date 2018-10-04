Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yıldırım: Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği (İSTYUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, "Şu an ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeyde. Bizim bahsetmekte olduğumuz konu ambalaj stoklarımızın 1 ay yetecek düzeyde olduğudur. Yumartanın değil" dedi.
İSTYUMDER Başkanı Necati Yıldırım, son günlerde gündeme gelen yumurta haberleri üzerine yeni bir açıklamada bulunarak, "Yumurta üretiminde tavuğun doğası itibari ile günlük üretim yapılmaktadır. Yumurta 28 günlük raf ömrü olmakla beraber günlük satılan bir ürün. Üreticilerin ve paketleyicilerin elinde ambalaj malzemesi stoğu bulunmaktadır. Bu miktarda genelde 1 aylık yetecek düzeydedir. Ambalaj stoklarımız 1 ay yetecek düzeydedir. Bizim bahsetmekte olduğumuz konu ambalaj stoklarımızın 1 ay yetecek düzeyde olduğudur. Yumartanın değil" diye konuştu.
Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı
Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum