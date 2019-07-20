Yumurta üreticileri kesim desteği bekliyor

DENİZ ÇİÇEK - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, Irak pazarının kapanmasıyla yumurtada arz fazlası oluştuğunu bunun daraltılması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle tavuklar için kesime teşvik desteği talep ediyoruz. Yem maliyetleri karşılanamadığı için hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor." dedi.

Afyon, sektör sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Kanatlı sektörünün sorunlarının ele alınması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bürokratlar, beyaz et üreticileri ve ihracatçı birliklerinin katılımıyla Ankara'da "Kanatlı Sektör Çalıştayı" düzenlendiğini anlatan Afyon, söz konusu organizasyonda yumurta sektörü olarak taleplerini ilettiklerini ve bunların ilgili kurumlarca not alındığını söyledi.

Afyon, yumurta ihracatı yapılan Irak pazarının kapanmasının ardından, sektörde oluşan arz fazlasının değerlendirilmesinde ve eritilmesinde sorun yaşadıklarını aktararak, bu yumurtaları başka ülkeye göndermek ya da iç piyasada tüketmekte sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.