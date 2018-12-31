MUSTAFA ÇALKAYA - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, "2018 yılı sonunda 425 milyon dolarlık yumurta ihracatı bekliyoruz." dedi.

Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılını değerlendirdi, sektör olarak gelecek yıldan beklentilerini aktardı.

Yumurta ihracatının, 2018'in 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 büyüyerek 390 milyon dolar civarında hesaplandığını belirten Sungur, "Son 10 yıldır 18 milyon dolardan 400 milyon dolarlara çıktık, bu yıl ihracatta bir rekor olacağını düşünüyoruz. 2018 sonunda 425 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz." diye konuştu.

Sungur, bu sene ağustos-ekim aylarında mısır ve buğday fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, "Tüccarlar piyasada mısır stoku yaptılar. Döviz yükselişi nedeniyle tüccarların yurt dışından gelecek mısırın da yüksek fiyata geleceğini düşünmesinden ötürü kısa bir dönem mısır bulmakta zorlandık. Geçmiş yıllarda ağustos-ekim aylarında genellikle yem fiyatları da yumurta fiyatları da düşük olurdu ama bu sene ikisi de yükseldi. Yumurta fiyatları üretici bazında 40 kuruşlara kadar çıktı." ifadelerini kullandı.