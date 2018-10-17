Yunanistan, 2017'de yüzde 1,5 büyüdü

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonominin 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 1,5 büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2017'ye ilişkin GSYH ikinci tahmini verilerini yayımladı.

Buna göre, mart ayında yüzde 1,4 olarak açıklanan 2017 büyüme oranı yüzde 1,5'e revize edildi. Söz konusu dönemde, daha önce yüzde 0,2 oranında düştüğü belirtilen tüketim harcamaları, yüzde 0,6 oranında arttı.

Hükümetin hazırladığı bu yılki bütçede, ekonominin 2018'de yüzde 2,1, gelecek yıl ise yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Yunanistan, 8 yıldır devam eden kurtarma paketi programlarından ağustosta çıkmıştı.

