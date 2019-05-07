FİNANS

Yunanistan çıkışlı mensucat için önlem

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Yunanistan çıkışlı bazı mensucat ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Yunanistan çıkışlı bazı mensucat ürünlerinin ithalatında, söz konusu kumaşların Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olduğunun anlaşılması üzerine dampinge karşı önlem alınması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Yunanistan menşeli-çıkışlı "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat" ve "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma kapsamında Yunanistan'da mukim Viostamp SA firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak iş birliğinde bulundu. Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin bulunmadığı, kumaşların hazırlanması, boyama, baskı ve apreleme işlemleri yapılmasına ilişkin tesislerinin bulunduğu görüldü. Türkiye'ye ihraç edilmek üzere tedarik edilen ham kumaşların tamamının Çin menşeli olduğu, firmanın tedarik edilen kumaşları inceltme, boyama, baskı, apreleme gibi işlemlere tabi tuttuğu anlaşıldı.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yunanistan menşeli olarak beyan edilen veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, Çin menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Buna göre, Yunanistan çıkışlı "elastiği mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)", "diğerleri", "astarlık mensucat" gibi ürünler için ağırlığına göre CIF bedelinin yüzde 70,44 ile yüzde 21,13'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak. Söz konusu önlemin oranı, "Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85'ten az, metrekare ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)", "Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle yüzde 85'ten az, metrekare ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)", "Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat" ve "Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" için yüzde 44 olarak uygulanacak.

Öte yandan, Çin menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemlerde değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklikler bu önlem için de geçerli olacak.

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İthalatta Haksız Rekabet mensucat resmi gazete Tebliğ Ticaret Bakanlığı YUNANİSTAN

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