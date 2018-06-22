Yunanistan: EFSF kredilerinde vade uzatımı piyasaları rahatlatacak

İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, Yunanistan'ın Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'ndan (EFSF - European Financial Stability Facility) kullandığı kredilerin vadelerinin uzatılması ve faizlerinin ertelenmesini içeren anlaşmanın piyasalarda rahatlama sağlayacağını vurguladı.

Anlaşmanın yapıldığı Eurogroup toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Tsakalotos, "Yunanistan hükümetinin bu anlaşmadan mutlu olduğunu söylemeliyim. Şu anda borcumuzun yönetilebilir duruma geldiğini düşünüyoruz. Artık piyasalara erişebiliriz. Ancak aynı zamanda hükümetimiz, Yunan halkının geçtiğimiz sekiz yılda yaşadıklarını unutmayacak" dedi.

Yunanistan'ın 2020 yılında bu yana uyguladığı üçncü kredi programının Ağustos ayında sona ereceğini anımsatan Tsakalotos, "Varılan anlaşmanın Yunan krizinin sona olduğunu düşünüyorum. Yunanistan artık bir sayfayı çeviriyor. Piyasalara erişebileceğimize ve kendi bülüme stratejimizi uygulayabileceğimize güven ile programdan ayrılıyoruz" diye konuştu.



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