FİNANS

Yunanistan ekonomisi büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Yunanistan'da GSYH, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,8 artış kaydetti

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisine göre, 2018'in ilk çeyreğinde büyüme bir önceki yıla göre yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

GSYH'de yükseliş yıllık bazda ise yüzde 2,3 olarak gerçekleşirken, ülke ekonomisi böylece 5 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu. Açıklamada ayrıca, 2017'nin son çeyreğinde büyüme yüzde 0,2 olarak yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Yunanistan'da GSYH, ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 daralan ülkenin, bu yıl yaklaşık yüzde 2 büyümesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi GSYH YUNANİSTAN

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