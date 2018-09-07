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Yunanistan, krizde bir çeyreğini kaybetti

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

Yunanistan, 10 yılı aşkın süredir devam eden kriz boyunca pek çok alanda ekonomisinin yüzde 25'inden fazlasını kaybetti - Ülkede kullanılabilir gelirde söz konusu dönemde yüzde 25 düşüş yaşanırken, maaş endeksi yaklaşık yüzde 30, konut fiyatları ise yüzde 40 eridi

ATİNA (AA) - FURKAN NACİ TOP - Yunanistan ekonomisi, 8 yılı kurtarma paketi programları altında geçen kriz yıllarının ardından yüzde 25 daralırken, ekonomistler toparlanmanın on yıllar alabileceğini belirtiyor.

AA muhabirinin Yunan ekonomisine ilişkin göstergelerden derlediği bilgilere göre, ülkede GSYH'den hanehalkı gelirine kadar pek çok alanda bir çeyrekten fazla değer kaybı görüldü.

Avrupa'da, 2008 krizinden sonra kurtarma paketi programından en son çıkan ülke olan Yunanistan'da, iflastan kurtulmak için alınan krediler karşılığında uygulanan kemer sıkma önlemlerinin ekonomiye etkisi de ağır oldu.

Ülkelerin ekonomisine ilişkin en önemli gösterge olan GSYH'de, Yunanistan'da yüzde 25'in üzerinde düşüş yaşandı. 2008'de 250 milyar avroyu aşan bir yıllık milli gelire sahip olan ülkede GSYH, 2016'da 184 milyar avroya kadar gerileyerek krizden bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yunan halkının geliri de bu dönemde adeta eridi. 2008'de 197,7 milyar avro olan Yunan halkının toplam kullanılabilir geliri, 2016'da yüzde 25 düşüşle 144 milyara avroya geriledi.

Ülke ekonomisini daha rekabetçi hale getirmeyi ve bütçe üzerindeki yükü azaltmayı hedefleyen kemer sıkma önlemleriyle emeklilik maaşlarından asgari ücrete birçok kalemde önemli kesintilere gidildi.

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- Maaşlar yüzde 30, emlak fiyatları yüzde 40 eridi

Maaş endeksine göre, 2010-2015 döneminde ücretlerde yüzde 30 gerileme yaşandı. 2015 sonrasında maaşlarda nispi artış olsa da Yunanistan'da çalışanlar, kriz öncesine göre yaklaşık yüzde 25 daha az kazanıyor.

Yunanistan'da kriz döneminde halkı yaralayan en önemli konu ise istihdam oldu. 2013'te yüzde 28'i bulan işsizlik, son dönemde iyileşme kaydetti. Söz konusu iyileşmede, yarı zamanlı istihdam ve turizm sektöründeki mevsimsel iş olanaklarının en önemli etken olduğu belirtiliyor.

İşsizlik sorununa ilişkin bir diğer olumsuz işaret, halkın hala yüzde 19'unun iş sahibi olmadığı ülkedeki işsizlerin yüzde 70'inin bir yılı aşkın süredir hala iş bulamaması olarak gösteriliyor.

Öte yandan, ekonomik krizin vurduğu bir diğer alan ise gayrimenkul sektörü oldu. Konut fiyat endeksine göre, Yunanistan'da gayrimenkul fiyatları 2008'den 2015'e kadar geçen sürede yüzde 40 değer kaybetti.

Ayrıca, ülkede bankalardaki mevduatlar da kriz öncesine göre yarı yarıya azalmış durumda.

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- Krizin yaralarını sarmak yıllar alabilecek

Ekonomistler, geçen yılı yüzde 2 büyümeyle kapatan Yunanistan ekonomisinde, 2018'de büyüme trendinin sürse de krizin yaralarını sarmanın on yıllar alabileceğini belirtiyor.

Resmi olarak 20 Ağustos'ta kurtarma paketi programından çıkan ülkenin 345 milyar avroluk kamu borcu bulunuyor. Yunanistan'ın, bu miktarın yaklaşık 300 milyar avroluk kısmını ise 2060 yılına kadar kreditörlerine ödemesi gerekiyor.

Yunanistan'da kamu borcunun milli gelire oranı, yüzde 190 ile Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtarma paketi YUNANİSTAN

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