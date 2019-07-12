Yunanistan sermaye kontrollerini tamamen kaldırmayı planlıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, hükümete, 2015 yılında bankaların iflasını engellemek amacıyla getirilen sermaye kontrollerinin tamamen kaldırılmasını tavsiye edeceklerini söyledi.

Başbakanlık binasında, pazar günü düzenlenen seçimlerde tek başına iktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelen Stournaras, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stournaras sermaye kontrollerinin herhangi bir yararının kalmadığını belirterek, "Merkez Bankası, hükümete, mümkün olan en kısa sürede bankalar üzerindeki sermaye kontrollerinin tamamıyla kaldırılmasını tavsiye edecek." diye konuştu.

Öte yandan, Ağustos 2018'de kurtarma paketi programından çıkış anlaşması gereği milli hasılaya göre yüzde 3,5 oranında faiz dışı fazla vermesi talep edilen ülkenin bu yıl hedefi tutturamayacağını belirten Stournaras, "Ortaya koyulacak çabayla bu değişebilir ancak şimdiye kadar elimizdeki verilerle, yüzde 3,5 yerine yüzde 2,9'luk bir faiz dışı fazla geleceğini düşünüyoruz." dedi.