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Yunanistan sermaye kontrollerini tamamen kaldırmayı planlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras: - "Merkez Bankası, hükümete, mümkün olan en kısa sürede bankalar üzerindeki sermaye kontrollerinin tamamıyla kaldırılmasını tavsiye edecek" - "Ortaya koyulacak çabayla bu değişebilir ancak şimdiye kadar elimizdeki verilerle, yüzde 3,5 yerine yüzde 2,9'luk bir faiz dışı fazla geleceğini düşünüyoruz"

ATİNA (AA) - Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, hükümete, 2015 yılında bankaların iflasını engellemek amacıyla getirilen sermaye kontrollerinin tamamen kaldırılmasını tavsiye edeceklerini söyledi.

Başbakanlık binasında, pazar günü düzenlenen seçimlerde tek başına iktidara gelen Başbakan Kiriakos Miçotakis ile bir araya gelen Stournaras, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stournaras sermaye kontrollerinin herhangi bir yararının kalmadığını belirterek, "Merkez Bankası, hükümete, mümkün olan en kısa sürede bankalar üzerindeki sermaye kontrollerinin tamamıyla kaldırılmasını tavsiye edecek." diye konuştu.

Öte yandan, Ağustos 2018'de kurtarma paketi programından çıkış anlaşması gereği milli hasılaya göre yüzde 3,5 oranında faiz dışı fazla vermesi talep edilen ülkenin bu yıl hedefi tutturamayacağını belirten Stournaras, "Ortaya koyulacak çabayla bu değişebilir ancak şimdiye kadar elimizdeki verilerle, yüzde 3,5 yerine yüzde 2,9'luk bir faiz dışı fazla geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Stournaras ayrıca, son verilere göre yüzde 41 oranında batık krediye sahip olan bankacılık sistemine ilişkin planları da değerlendirdiklerini ifade etti.

Sermaye kontrollerinin büyük oranda kaldırıldığı Yunanistan'da son olarak aylık 5 bin avro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limiti Ekim 2018'den itibaren tamamen kaldırılmıştı.

Yunanistan'ın 2015'te kreditörlerle anlaşma sağlayamaması üzerine iflas riskiyle karşı karşıya gelmesi sonucu bankalara ağır sermaye kontrolleri getirilmişti. Günlük 60 avro olarak belirlenen nakit çekme limiti kademeli olarak gevşetilmişti.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde merkez sağ Yen Demokrasi (ND) partisi 300 sandalyeli Mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.

Başbakan Miçotakis'in başta gelen seçim vaatleri arasında, kreditörlerle faiz dışı fazla hedefinin düşürülmesi konusunu müzakere ederek yatırım için mali alan açmak bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
YUNANİSTAN Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras

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