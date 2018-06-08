FİNANS

Yunanistan'a 1 milyar avroluk krediye onay verilmedi

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

ESM, Yunanistan'ın bazı borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermemesi üzerine, 1 milyar avroluk kredi dilimini serbest bırakma kararını erteledi

ATİNA (AA) - Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a verilmesi beklenen 1 milyar avroluk kredi diliminin ertelendiğini duyurdu.

ESM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurtarma paketi programı kapsamında mart ayında kararlaştırılan 6,7 milyar avroluk kredi diliminin kalan 1 milyar avroluk kısmına onay verilmediği belirtildi.

Kredi dilimi için borçların azaltılması gibi ön şartların yerine getirilmesinde ilerleme sağlandığı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının bazı kalan borçların ödendiğine ilişkin yeterli kanıt göstermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, bu sebeple ESM yönetim kurulunun kararı gelecek haftaya ertelediği ifade edildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın 1 milyar avroluk kredi dilimini kullanabileceği son tarihin 15 Haziran olduğuna dikkat çekildi. Eğer bu tarih kadar karar çıkmazsa, Yunanistan söz konusu krediyi kullanma hakkını kaybedecek.

Yunanistan ve kreditörleri arasında 86 milyar avrolu üçüncü kurtarma paketi programında ise sona yaklaşılıyor.

Yunanistan hükümeti, 20 Ağustos'ta sona erecek program kapsamında son reform paketini gelecek hafta meclise getirecek. Kemer sıkma önlemleri ve yapısal reformları içeren düzenlemelerin 14 Haziran'da oylanması bekleniyor.

Avrupa'da kurtarma paketi programında olan son ülke olan Yunanistan'da ekonomi, 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği ve IMF'den sağlanan krediler ile ayakta duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kemer sıkma kredi Kurtarma paketi YUNANİSTAN

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