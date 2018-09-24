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Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın artık yetersiz kaldığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı projeleri hazırlattı.

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın artık yetersiz kaldığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı projeleri hazırlattı. Pazarkule Sınır Kapısı'nın genişletilmesi için çalışmalar başlatıldı" dedi.
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde döviz kurundaki artışla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışverişe gelenlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Kent ekonomisine ciddi katkıda bulunan Yunan ve Bulgar turistler için esnafı uyaran Zıpkınkurt, "Esnafımızın fiyat etiketlerini dükkanlarına veya malların üzerine asmasını öneriyorum. Bakıyoruz, büyük mağazalardan alışveriş yapıyorlar, niye? Çünkü üzerinde fiyat etiketi var. Ama bizim büyük mağazaların haricinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin birçoğunda fiyat etiketi yok. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü dönem dönem denetimlere çıkıyor ama fiyat etiketinin olmaması, müşterinin aklında 'acaba yabancıya farklı fiyata mı mal satıyor' gibi endişeye yol açıyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmamız lazım. Bu durum aynı zamanda restoran ve lokantalar için de geçerli" diye konuştu.
Yunan ve Bulgar turistlerin sıkça gelmesi nedeniyle sınır kapılarında yoğun bir trafik olduğunu söyleyen ve Pazarkule'nin artık yetersiz kaldığını ifade eden Zıpkınkurt, sınır kapısının genişletilmesi için çalışmalar başlatıldığını söyledi. Zıpkınkurt, "Burasıyla alakalı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda bir çalışma yapıldı. O kapının yenilenmesiyle alakalı bir çalışma var. Gümrük ve Ticaret İşletmeleri projeleri hazırlattı. Bakanlıkta tartışılıyor; 'kaç metrekare olsun, alışveriş mağazası olsun mu, idari binalar ne olacak' gibi konular konuşuluyor. Kaldı ki, geçen hafta büyük ihtimalle Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Savunma Bakanı ile bir araya gelecekti. Askeriye var biliyorsunuz Pazarkule'de, oranın yerinin değişmesi lazım. Bildiğiniz gibi odamızın da gümrük sahası içerisinde 5 bin metrekare yeri var. Biz de arsamızı vermeyi planlıyoruz, yapılacak gümrük binalarının içine. Dolayısıyla oradaki gümrük sahası da genişlerse Pazarkule'yi de rahatlatmış oluruz" dedi.
EDİRNE'YE YABANCI YATIRIMCI ATAĞI
Türk vatandaşlığı almak isteyen özellikle Türk Cumhuriyetler ve Arap Yarımadası'ndaki yabancı yatırımcıları Edirne'ye çekmek için de çalışmalarının olduğunu belirten ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, şunları kaydetti:
"Eskiden vatandaşlık 1 milyon dolar karşılığında veriliyordu veya 100 işçi çalıştıran işletmedeki yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyordu. Bununla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Yarın emlakçılarla bir toplantı yapacağız. Çarşamba günü de Edirne'deki inşaat müteahhitleriyle bir toplantı yapacağız. Elimizdeki envanteri çıkaracağız; ne kadar ev var, dükkan var, ne kadar pazarlamaya hazır mal var. Bunlarla ilgili bir toplantı yapacağız. Topladığımız bu portföyü Türki Cumhuriyetler ve Arap Yarımadası'na büyükelçiler ve ataşelikler vasıtasıyla pazara sunacağız. Bununla ilgili yönetim kurulumuz bir haftadır ataşelikler ve büyükelçiliklerimizle görüşüyor. Söz konusu envanteri çıkarıp, İngilizceye çevirip onlara sunacağız. Bizim burada istediğimiz şu; Edirne, Avrupa'ya yakınlığı dolayısıyla farklı lokasyonda olan bir il. Tabii Edirne'de bu insanlar gelip yerleşmeyecek, sadece yatırım veya vatandaşlık için alacaklar. Edirne'ye gelsinler, gayrimenkul alsınlar, kiraya verecekler, sonuçta Edirne ekonomisine canlılık gelecek."

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Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecekYunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecekYunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecekYunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

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