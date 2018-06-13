ATİNA (AA) - Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, Yunanistan'ın kurtarma paketi programının bitiminden sonra diğer ülkelere göre daha sıkı bir denetim altında bulunacağını belirtti.

Regling, Yunan Bankalar Birliğinin (HBA) 90'ıncı yıl özel etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın reformlara tam bağlılığının piyasaların güvenini kazanması için şart olduğunu ifade ederek "Bu bile Yunanistan'ın durumunda yeterli olmayabilir. Piyasalarda son zamanlarda yaşanan karışıklık Yunan hükümetinin elinde olmayan faktörlere bağlı olsa da faiz oranlarını olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Regling, "Yunanistan'ın piyasalara erişimi halen hassas bir durumda." uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın kurtarma paketi alan diğer ülkeler gibi program sonrası teftiş altında olacağına işaret eden Regling, "Ancak Yunanistan, Avro Bölgesi'ndeki diğer ülkelerden daha fazla borç hafifletmeye ihtiyaç duyduğundan dolayı program sonrası denetim daha sıkı ve daha kapsamlı olacak." dedi.

Regling, ülkenin şimdiye kadar üç kurtarma programı ile toplam 270 milyar avro kredi aldığı bilgisini paylaşarak "Yunanistan, tarihteki en büyük kurtarma programını gördü." ifadesini kullandı.

Avrupa'da kurtarma paketi programına dahil olan son ülke Yunanistan'da ekonomi, 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği ve IMF'den sağlanan kredilerle ayakta duruyor.

Şimdiye kadar Yunanistan'a yaklaşık 46 milyar avro kredi sağlanan üçüncü kurtarma paketinin 20 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor. Yunanistan hükümeti, kreditörlerinden yüksek kamu borcunun daha fazla hafifletilmesini talep ediyor.

