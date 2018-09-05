FİNANS

Yunanistan'a turist taşıyan firmaların ceza sorunu

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Öztürk: - "Ege kıyılarından Yunanistan adalarına turist taşıyan feribot firmalarına bazı yolcuların vize sorunları gerekçe gösterilerek yüksek para cezaları uygulanmak isteniyor" - "Bu firmaların etkilenmesinde, işlerini yapamamasında bizden çok Yunanistan'ın kaybı olur"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege kıyılarından Yunanistan adalarındaki limanlara yolcu taşıyan feribot firmalarının son dönemde ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, sorunun çözümü için iki ülke turizmcilerinin çalışma başlattığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, yılda yaklaşık 1 milyon turisti Türkiye'den Yunan adalarına götüren firmalara son zamanlarda Yunanistan İçişleri Bakanlığından yazı gönderilmeye başlandığını ifade etti.

Yazıda, Yunanistan'a getirilen ve vize sorunu nedeniyle ülkeye alınmayan yolcular konusunda "mülteci kanununa muhalefet" iddiasıyla firmalardan savunma istendiğini, bu kapsamda uygulanacak cezaların ise yolcu başına 5 bin ila 30 bin avro arasında olduğunun belirtildiğini kaydeden Öztürk, Yunan feribot firmalarına da benzer yazıların ulaştığını öğrendiklerini belirtti.

Konuyla ilgili 14 Türk feribot işletmecisi ile birlikte Midilli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda Yunanlı turizmciler ve yetkililerle bir araya geldiklerini ifade eden Öztürk, toplantıda ortak bildirinin okunduğunu aktardı.

Bildiride bu yaptırımın uygulanması halinde ilerleyen aşamalarda iki kıyı arasında tarifeli sefer yapacak feribot firmasının kalmayacağına vurgu yaptıklarına işaret eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Midilli'deki toplantıda Yunanistan Kuzey Ege Bölge Valiliği, Emniyet Teşkilatı gibi kurumlardan gelen arkadaşların konuya ne kadar sıcak baktıklarını gördük. Kanunda yapılacak birtakım değişikliklerle yanlış yorumlamaların önüne geçileceğini belirttik. Bununla ilgili çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak olan olumlu havanın turizme yansıyacağını, aksinin olması durumunda da turizmin çok kötü etkileneceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Yunan yetkililerinin de konudan rahatsız olduğunu gördük. Feribot firmalarının etkilenmesinde, işlerini yapamamasında bizden çok Yunanistan'ın kaybı olur. Buradaki ticaretin devamı ve komşu ülke insanlarının daha iç içe yaşamasını sağlayacak tüm kriterleri yok etmiş oluruz. Bu nedenle toplantılar neticesinde olumlu gelişmeler yaşanacağını ümit ediyorum."

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Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk Ege adaları feribot turist taşımacılığı vize sorunu YUNANİSTAN

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