Yunanistan'a turist taşıyan firmaların ceza sorunu

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege kıyılarından Yunanistan adalarındaki limanlara yolcu taşıyan feribot firmalarının son dönemde ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, sorunun çözümü için iki ülke turizmcilerinin çalışma başlattığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, yılda yaklaşık 1 milyon turisti Türkiye'den Yunan adalarına götüren firmalara son zamanlarda Yunanistan İçişleri Bakanlığından yazı gönderilmeye başlandığını ifade etti.

Yazıda, Yunanistan'a getirilen ve vize sorunu nedeniyle ülkeye alınmayan yolcular konusunda "mülteci kanununa muhalefet" iddiasıyla firmalardan savunma istendiğini, bu kapsamda uygulanacak cezaların ise yolcu başına 5 bin ila 30 bin avro arasında olduğunun belirtildiğini kaydeden Öztürk, Yunan feribot firmalarına da benzer yazıların ulaştığını öğrendiklerini belirtti.

Konuyla ilgili 14 Türk feribot işletmecisi ile birlikte Midilli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda Yunanlı turizmciler ve yetkililerle bir araya geldiklerini ifade eden Öztürk, toplantıda ortak bildirinin okunduğunu aktardı.