Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam etti

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonominin bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 1 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 3'üncü çeyrek mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde yüzde 1 oranında yükseldi. Büyüme oranı, yıllık bazda ise yüzde 2,2 olarak belirtildi.

Böylece ülke ekonomisinde 6 çeyrektir üst üste yıllık bazda büyüme kaydedilmiş oldu. Yunanistan'da büyüme oranı geçen yıl yüzde 2 oranında gerçekleşmişti.

Ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralan ülke ekonomisinin, bu yıl yaklaşık yüzde 2,2 oranında büyümesi bekleniyor.

Yunanistan ağustos ayında kurtarma paketi programından çıkan son ülke olmuştu.

