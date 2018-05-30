FİNANS

Yunanistan'da genel grev hayatı olumsuz etkiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Ülkede 24 saatlik grev nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar yaşanırken, tren ve deniz seferleri tamamen iptal edildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı gidilen genel grev nedeniyle ülkede kamu hizmetleri aksarken, ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Çatı sendikalar, Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla greve gidilirken, başkent Atina ve Selanik'te gösteriler planlanıyor.

Hava kontrolörlerinin öğle saatlerinde 3 saatlik iş bırakma eylemi nedeniyle Atina Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda onlarca uçuşta iptal ve ertelemeler gerçekleşti.

Ülkedeki ilk ve orta öğretim kurumları kapalı olacak. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet verecek.

Demir yolu ve liman işçilerinin 24 saatlik greve gitme kararı nedeniyle ülkede tren ve özellikle adalar ile ana karayı bağlayan deniz seferleri tamamen iptal edildi. Atina'da ise otobüs ve troleybüsler hizmet vermeyecek.

Öte yandan, gazetecilerin greve katılımı nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri yayınlanmazken, yarın gazeteler çıkmayacak.

Yunanistan ve kreditörleri arasında ağustosta sona erecek kurtarma paketi programı kapsamında bulunan 2019 ve 2020 yılları için emeklilik maaşlarında yeni kesintiler ve vergi artışları, büyük tepki çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
genel grev YUNANİSTAN

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