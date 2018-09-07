Yunanistan'da halkın vergi borcu yükseliyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da vergi mükelleflerinin borcunun yaklaşık 101,7 milyar avroya yükseldiği açıklandı.

Yunanistan Kamu Gelirleri Genel Sekreterliği verilerine göre, ülkede temmuz ayında ödenmemiş vergi miktarı 377 milyon avro oldu.

Böylece, vergi mükelleflerinin devlete olan borcunun 101,7 milyar avroya çıktığı bildirildi. Ocak-temmuz döneminde bu rakamın 5 milyar 570 milyon avro olarak gerçekleştiği belirtildi.

Vergi borcu olan mükellef sayısının 3 milyon 933 binin üzerinde olduğu, bu sayının toplam vergi mükelleflerinin yaklaşık yarısına tekabül ettiği kaydedildi.

Haciz ve banka hesaplarına el konulması şeklindeki yöntemlerle ise yıl başından bu yana 3 milyar avronun üzerinde borcun toplandığı ifade edildi ancak bu rakamın önceki dönemlere göre yüksek olmasına rağmen, vergi borcundaki artışın önlenememesi dikkati çekti.

Yunanistan hükümeti, yüksek kamu borcu için gelir sağlamak ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için son dönemde vergi kontrolleri ve banka hesaplarının denetlenmesi gibi sıkı tedbirler aldı.

