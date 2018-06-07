Yunanistan'da işsizlik düştü

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik, mart ayında yüzde 20,1'e geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış istihdam verilerine göre, mart ayında işsizlik oranı düşüş gösterdi. İşsiz sayısının ise 956 bin 260 olduğu belirtildi.

Şubat ayı işsizlik yüzde 20,6 olarak aşağı yönlü revize edilirken, martta işsizlik yüzde 20,1 olarak açıklandı.

En yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş arası gençlerde ise oranın yüzde 43,2'ye gerilediği belirtildi.

Ekonomik krizden çıkmaya çabalayan Yunanistan'da hükümet, 2013'te yüzde 28'e ulaşan işsizliği bu yıl yüzde 18,4'e düşürmeyi hedefliyor.

