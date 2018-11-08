Yunanistan'da işsizlik gerilemeye devam ediyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı, ağustos ayında da düşüşünü sürdürerek yüzde 18,9'a geriledi.
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta yüzde 18,9'a düştü. Bir önceki ayın (temmuz) işsizlik oranı ise yukarı yönlü revize edilerek yüzde 19,1 olarak açıklandı.
Ağustos ayı işsizlik oranı, 2011'in aynı ayından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülkede işsiz sayısı da 896 bin olarak belirtildi.
Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15 ila 24 yaş arası gençlerde oran, yıllık ve aylık bazda geriledi. 15 ila 24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı, temmuzda yüzde 36,8'e düştü.
Yunanistan'da hükümet, işsizlik oranını bu yıl yüzde 18,4'e, gelecek yıl ise yüzde 18,2'ye düşürmeyi hedefliyor.
Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de ortalama işsizliğin yüzde 8,1 olduğu Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.
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