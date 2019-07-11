Yunanistan'da işsizlik geriliyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da işsizlik oranı nisan ayında yüzde 17,6'ya geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), nisan ayı istihdam verilerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, Yunanistan'da işsiz sayısı 833 bin 858 oldu. Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik nisanda yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, Haziran 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, mart ayı işsizlik oranı yukarı yönlü revize edilerek yüzde 18,2 oldu.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik, yıllık bazda önemli gerileme gösterdi. Geçen yılın nisan ayında yüzde 40,3 seviyesinde olan genç işsizlik, bu yıl yüzde 30,4'e düştü.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Yunanistan'da işsizlik, Nisan 2018'de yüzde 19,8 olarak gerçekleşmişti.

