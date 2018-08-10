Yunanistan'da işsizlik oranı azaldı

ATİNA (AA) – Yunanistan’da, işsizlik oranı 2018’in Mayıs ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 19,5 olarak gerçekleşirken, 20012 yılından bu yana ilk defa yüzde 20’nin altına düştü.

Yunanistan İstatistik Kurumu’ndan (ELSTAT) açıklanan verilere göre, Mayıs’ta işsiz sayısı 18 bin 29 kişi azalarak, 942 bin 970’ten, 924 bin 941 kişiye geriledi. Aynı dönemde işgücü, önceki aya oranla yüzde 1,3 oranında artarak, 3 milyon 824 bin 393’e yükseldi. Ülkede ekonomik açıdan atıl nüfus (iktisadi faaliyete katılmayan) ise 3 milyon 230 bin 269 kişi olarak belirlendi.

Yunanistan’da işsizlik oranı yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de, Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi’nde en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

