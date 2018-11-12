Yunanistan'da konut fiyatları artıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde büyük düşüş yaşayan konut fiyatları, 2018'de yükselişini sürdürerek üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.
Yunanistan Merkez Bankası, üçüncü çeyrek meskûn emlak fiyatları endeksini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde üçüncü çeyrekte yıllık bazda konut fiyatları yüzde 2,5 artış gösterdi. Söz konusu artış, başkent Atina'da yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.
Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde yüzde 40'ın üzerinde düşüşün yaşandığı konut fiyatlarında, son 3 çeyrektir art arda yükseliş kaydedildi.
Emlak fiyatlarındaki artışta, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülke vatandaşlarına 250 bin avroluk yatırım karşılığı 5 yıllık "Altın Vize" verilmesi uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor.
Artan turist sayısı dolayısıyla internet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb gibi uygulamalarda görülen yoğun arzın da fiyatlarda yükselişe neden olduğu kaydediliyor.
Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi
Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya düştü
Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı
Hibe desteğiyle aylık 5 bin lira gelirli iş kurdu
Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum