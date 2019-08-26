Yunanistan'da sermaye kontrolleri dönemi kapandı

Miçotakis, iktidara geldiği seçimlerle birlikte piyasalarda güvenin tesis edildiğini ifade ederek, "Güvensizlik döngüsü bugün kapanıyor, sermaye kontrolleri kaldırılıyor ve ülkede yeni bir iyimserlik döngüsü başlıyor." diye konuştu.

Son olarak yurt dışına para transferleriyle ilgili kontrollerin uygulanmaya devam ettiği Yunanistan'da son olarak aylık 5 bin avro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limiti Ekim 2018'den itibaren tamamen kaldırılmıştı.

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Miçotakis'in liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.

