Yunanistan'da sermaye kontrolleri kaldırılıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da bankacılık sektörüne yönelik 3 yıl önce uygulanmaya başlanan sermaye kontrollerinin önemli oranda kaldırılacağı bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay kurtarma paketi programından çıkan ülkede temmuz 2015'te bankaların iflasını önlemek için uygulanmaya başlayan kontrollerin önemli oranda kaldırılacağı açıklandı.

Açıklamada, aylık 5 bin avro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limitinin 1 Ekim'den itibaren tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Yurt dışında bulunan Yunan vatandaşlarının ise aylık 5 bin avroya kadar nakit çekmesine izin verileceği belirtilen açıklamada, yurt dışı seyahatlerde çıkarılabilecek nakit miktarı 3 bin avrodan 10 bin avroya yükseltildi.

Yunanistan'ın 2015'te kreditörlerle anlaşma sağlayamaması üzerine iflas riskiyle karşı karşıya gelmesi sonucu bankalara ağır sermaye kontrolleri getirilmişti. Günlük 60 avro olarak belirlenen nakit çekme limiti kademeli olarak gevşetilmişti.

