Yunanistan'da TÜFE yükseldi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da mayıs Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 oranında arttı.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), mayıs TÜFE verilerini açıkladı. Ülkede, mayıs ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 0,6'ya yükseldi.

TÜFE bir önceki ay nisana göre ise, yüzde 0,3 oranında düştü.

Mayıs ayında yıllık bazda en yüksek enflasyon, yüzde 3,3 ile komünikasyonda görülürken, bunu yüzde 3 ile, petrol fiyatlarındaki artışa endeksle ulaşım fiyatları takip etti.

Ayrıca, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yüzde 1,6, hotel, kafe ve restoranlarda ise yüzde 1,5 artış görüldü.

Öte yandan, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,1 düşüş görülürken, konut fiyatlarında yüzde 0,8 düşüş gerçekleşti.

Yunanistan'da fiyatlarda, kriz nedeniyle yaklaşık 4 yıllık bir deflasyon döneminin ardından, geçen yıldan bu yana nispi bir toparlanma yaşanıyor.

