Yunanistan'da turizm gelirleri arttı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da turizm gelirlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,5 oranında artış gerçekleştiği bildirildi.
Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 ikinci çeyrek konaklama ve yiyecek hizmetleri ciro endeksini açıkladı.
Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,5 oranında artış gerçekleşti. Bu oranın, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 7,3'lük artışı geçtiği belirtildi.
Geçen yıl, 27 milyon turistin ziyaret ettiği ülkede, turizm gelirleri yüzde 10 oranında büyümüştü.
Yunanistan'ın önemli gelir kaynakları arasında bulunan turizm, geçen yıl milli hasılada yaklaşık yüzde 20'lik payın sahibi olmuştu.
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