Yunanistan'daki festivalin çanı Manisa'dan

Dünyanın pek çok ülkesine çan gönderdiğini anlatan Sabancı, ürünlerini beğenen bir müşterisinin festivalde sergilenmesi için özel yapım çan istediğini kaydetti.

Boyutlarına göre fiyatlandırdığı çanların en küçüğünü 5 avrodan ihraç eden Sabancı, Yunanistan'ın Selanik şehrinde gelecek yıl ocak ayında yapılacak bir festival için bir müşterisinden özel sipariş aldı. 10 gün süren çalışmanın ardından çanları hazırlayan Sabancı, siparişleri müşterisine kargoyla gönderdi.

İlk kez her biri 22 kilo ağırlığında çan yaptığını dile getiren Sabancı, şunları söyledi:

"Yunanistan'da yapılacak bir festival için bir müşterim iki özel çan imal etmemi istedi. Büyük ebatta bu çanlarımızın yapımı 10 gün sürdü. Bir çan 40 kez elden geçiyor. Yıllardır bizde kulak aşinalığı oldu. Dedem de her gün gelir bizim başımızda oturur, yaptığımız işe yardımcı olur. Yılda 15 bin adetin üzerinde çan yaparak hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Bu meslekte çırak bulabilirsek yetiştirmek istiyoruz."

