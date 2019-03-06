Yunanistan'dan bazı TIR'lar için giriş yasağı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- YUNANİSTAN'ın, meyve ve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlarla, veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR'ların ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkacak TIR sürücüleri uyarıldı. Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 11- 12 Mart 2019 günleri meyve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlar, 12- 13 Mart 2019 günleri de veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR araçlarının Yunanistan'a girişine müsaade edilmeyecektir" denildi.

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