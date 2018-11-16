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Yunanistan'dan TürkAkım açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras: - "TürkAkım boru hattının Yunanistan üzerinden geçmesinin önemini Brüksel'in gündemine getiriyoruz" - Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis: - "Selanik ve Üsküp arasında bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesi için görüşmelere başlandı"

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin bir kolunun Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmesi konusunu Avrupa Birliği'nin (AB) gündemine taşıdıklarını söyledi.

Çipras, Balkan ülkelerinden liderlerin de katıldığı 3'üncü Selanik Zirvesi'nde ülkesinin ulaşım ve enerji projelerini anlattı.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinden, Bulgaristan'ın Karadeniz'e açılan liman kentleri Varna ve Burgaz'a giden demiryolu hattının modernizasyonunun devam ettiğini aktaran Çipras, Selanik-Sofya-Bükreş arasında demiryolu projesi çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Çipras, AB'nin enerji stratejisinde önemli bir yeri olan Trans Atlantik Doğal Gaz Boru Hattı projesinin (TAP) tamamlanmasının yaklaştığını belirterek, TAP'ın hem Bulgaristan ve Yunanistan arasında inşa edilecek boru hattına hem de Makedonya ile projelendirilen boru hatlarına bağlanmasının planlandığını kaydetti.

Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki boru hattının (IGB) da AB Komisyonundan onay aldığını anımsatan Çipras, bu hattın daha kuzeydeki Balkan ülkelerine uzatılabileceğini vurguladı.

Çipras, Doğu Akdeniz doğal gazını Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattının kollarının Balkanlara uzatılması konusunda çalıştıklarına da işaret ederek, "TürkAkım boru hattının Yunanistan üzerinden geçmesinin önemini de Brüksel'in gündemine getiriyoruz." diye konuştu.

Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis de yaptığı konuşmada, "Selanik ve Üsküp arasında bir doğal gaz boru hattı inşa edilmesi için görüşmelere başlandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan ve Bulgaristan arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattına kamu desteği sağlanmasına onay vermişti.

Öte yandan, Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla 19 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek törene katılacak. Çipras ise 7 Aralık'ta Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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TürkAkım YUNANİSTAN

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