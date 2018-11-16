Yunanistan'dan TürkAkım açıklaması

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin bir kolunun Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmesi konusunu Avrupa Birliği'nin (AB) gündemine taşıdıklarını söyledi.

Çipras, Balkan ülkelerinden liderlerin de katıldığı 3'üncü Selanik Zirvesi'nde ülkesinin ulaşım ve enerji projelerini anlattı.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinden, Bulgaristan'ın Karadeniz'e açılan liman kentleri Varna ve Burgaz'a giden demiryolu hattının modernizasyonunun devam ettiğini aktaran Çipras, Selanik-Sofya-Bükreş arasında demiryolu projesi çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Çipras, AB'nin enerji stratejisinde önemli bir yeri olan Trans Atlantik Doğal Gaz Boru Hattı projesinin (TAP) tamamlanmasının yaklaştığını belirterek, TAP'ın hem Bulgaristan ve Yunanistan arasında inşa edilecek boru hattına hem de Makedonya ile projelendirilen boru hatlarına bağlanmasının planlandığını kaydetti.

Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki boru hattının (IGB) da AB Komisyonundan onay aldığını anımsatan Çipras, bu hattın daha kuzeydeki Balkan ülkelerine uzatılabileceğini vurguladı.