Yunanistan'ın borçları hafifletildi

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının görüşüldüğüne dikkati çeken Centeno, "Yunanistan, 8 yılın sonunda kurtarma programını tamamlayarak kendi ayaklarında duracak." diye konuştu.

Centeno, kurtarma programının başarılı geçtiğine dikkati çekerek, "Kurumlar, Yunanistan'ın kurtarma programının dördüncü ve son gözden geçirme kapsamında 88 ön koşulun tamamının yerine getirildiğini onaylıyor. Bu, Yunanistan'ın kurtarma programını başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor. Yunanistan için bundan sonra başka bir kurtarma programı uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a toplam 3 kurtarma programı kapsamında düşük faizli 240 milyar avronun üzerinde kaynak sağlandığını anımsatan Centeno, "Kurumlar tarafından yapılan borç sürdürülebilirliği analizi, Yunanistan'ın borcunun gelecekte sürdürülebilir hale getirilmesi için daha fazla borç indiriminin gerekli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.