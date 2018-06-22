FİNANS

Yunanistan'ın borçları hafifletildi

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 04:36 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın 8 yıldır süren kurtarma programı biterken borç yükü de hafifliyor - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno: -"Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık" - Kurumlar, Yunanistan'ın kurtarma programının dördüncü ve son gözden geçirme kapsamında 88 ön koşulun tamamının yerine getirildiğini onaylıyor. Bu, Yunanistan'ın kurtarma programını başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor"

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'da uygulanan kurtarma programının görüşüldüğüne dikkati çeken Centeno, "Yunanistan, 8 yılın sonunda kurtarma programını tamamlayarak kendi ayaklarında duracak." diye konuştu.

Centeno, kurtarma programının başarılı geçtiğine dikkati çekerek, "Kurumlar, Yunanistan'ın kurtarma programının dördüncü ve son gözden geçirme kapsamında 88 ön koşulun tamamının yerine getirildiğini onaylıyor. Bu, Yunanistan'ın kurtarma programını başarıyla tamamladığını ortaya koyuyor. Yunanistan için bundan sonra başka bir kurtarma programı uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a toplam 3 kurtarma programı kapsamında düşük faizli 240 milyar avronun üzerinde kaynak sağlandığını anımsatan Centeno, "Kurumlar tarafından yapılan borç sürdürülebilirliği analizi, Yunanistan'ın borcunun gelecekte sürdürülebilir hale getirilmesi için daha fazla borç indiriminin gerekli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Centeno, Yunanistan'ın finansal piyasalara geri dönmesini sağlayacak önlemler alındığını belirterek, "Yunanistan'ın borç sürdürülebilirliğini sağlamak için borç hafifletilmesi paketinde anlaştık. Bu paket, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kredilerinde 10 yıllık bir süre uzatımı ile faiz ve amortismanlarda 10 yıllık erteleme içeriyor." dedi.

Yunanistan'ın kurtarma programının 20 Ağustos tarihinde sona ereceğini anımsatan Centeno, ülkenin program sonrasında kendi ayakları üzerinde durabilmesi 15 milyar avroluk yeni bir kredi sağlanacağını ifade etti.

Böylece, Yunanistan'ın 20 Ağustos'ta bitmesi planlanan kurtarma paketi programında son aşama tamamlanmış oldu.

Yunanistan'ın yaklaşık 315 milyar avroyu bulan kamu borcunun bir kısmının geri ödemesi kolaylaştırıldı.

2010'dan bu yana kurtarma paketi programında bulunan Yunanistan'da kreditörlerin talebiyle meclise gelen son paket de geçen hafta onaylanmıştı.

2010 yılından bu yana üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan yüzde 180 civarıyla Avro Bölgesi'nde milli gelirine oranla en yüksek borca sahip ülke durumda bulunuyor.

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