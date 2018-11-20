FİNANS

Yunanistan'ın kamu borcu artışta

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ülkenin kamu borcu 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 10 artışla 356 milyar avroya ulaştı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın kamu borcunun 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artarak, 356 milyar avroya yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanlığı, Kamu Borcu Bültenini yayımladı. Buna göre, bir önceki çeyrekte 345 milyar avro olan kamu borcu yüzde 10 artışla bu yılın üçüncü çeyreğinde 356 milyar avro olarak gerçekleşti.

Ülkenin borcunun en büyük kısmını 131 milyar avro ile Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) sağladığı kredi oluşturuyor.

Bu artışta, kurtarma paketi programından çıkan ülkenin kendi ayakları üzerinde durana dek kreditörleri tarafından paket kapsamında sağlanan toplu kredi etkili oldu.

\

- Yunanistan 2060 yılına kadar borç ödeyecek

Bültende, Yunanistan'ın kreditörlerine olan borçlarının vadesinin 2060 yılına kadar süreceği belirtildi.

Ülkede kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 180'i aşarken, bu oran Avro Bölgesi içinde en yüksek seviyede bulunuyor.

Yunanistan geçen ağustosta, yaklaşık 8 yılın ardından üst üste üç kurtarma paketinin ardından programdan çıkmıştı.

Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!Zavallı hayvan can çekişti, o böyle gülümsedi!
CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerekCHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek
Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttıPerakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YUNANİSTAN

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

CHP'li Özkan: Marmarabirlik'e herkesin sahip çıkması gerek

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

Perakende satış hacmi azalırken, online ticaret arttı

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Köseoğlu: Soğanda stokçuluk yapmak söz konusu olamaz

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

Cennet elmasını kurutarak 12 ton ihracat yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.