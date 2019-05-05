FİNANS

Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen gelincik derisi ve sülük yakalandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 400 gelincik derisi ve 25 bin sülük ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 400 gelincik derisi ile 25 bin sülük ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince uyuşturucu, sigara ve ticari eşya kaçakçılığının yanı sıra yasa dışı ticarete konu hayvan kaçakçılığıyla da etkin mücadele ediliyor.

Bu kapsamda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince "Varış Öncesi Yolcu Programı"nda yapılan analizlerde şüpheli şahıslar tespit edildi. Söz konusu şahıslardan birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceği belirlenerek işlemleri takibe alındı.

Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda izlenen şahıs, beyanda bulunmadan giriş yapmak isteyince kontrole tabi tutuldu. X-ray taramasında şahsın valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilirken, yapılan detaylı kontrollerde, yolcu beraberi eşya kapsamında bulunmayan toplam 400 gelincik derisi ele geçirildi.

- Valizde sülük yakalandı

Bir diğer olayda ise şüpheli bulunan iki şahsın uçuşları inceleme altına alındı. Şahıslar, Ukrayna'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelmelerinin ardından uzaktan takip edildi. İki şahıs, beyanda bulunmadan gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi.

Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluk görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin sülük tespit edildi.

İki olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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gelincik derisi Gümrük muhafaza sülük Ticaret Bakanlığı

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