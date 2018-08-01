FİNANS

Yurt dışı müteahhitlikte 20 milyar dolar hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

Türkiye Müteahhitler Birliği: "Türk müteahhitler yılın ilk yarısında 9,2 milyar dolarlık yeni proje üstlendi" - "Bu yıl yurt dışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir"

Türkiye Müteahhitler Birliğince (TMB), Türk müteahhitlerin yılın ilk yarısında yurt dışında 9,2 milyar dolarlık yeni proje üstlendiği bildirildi.

TMB'nin "Temmuz 2018 İnşaat Sektörü Analizi" yayımlandı.

Analizde, ekonominin genel dinamiklerinin inşaat sektörünün performansını doğrudan etkilediği belirtilerek, "Yeni dönemde ekonomik programda uygulanmasının elzem olduğu değerlendirilen mali ve parasal sıkılaştırma tedbirlerinin, yavaşlama sinyalleri veren inşaat faaliyetlerini kısa-orta vadede daha da baskılayacağı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Ekonomik reform programının uygulamaya konulmasının, genel ekonomiyle birlikte inşaat sektöründe de sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğine işaret edilen analizde, bu durumun hem altyapı yatırımlarının sürekliliği hem de uluslararası finansman boyutu açısından fayda sağlayacağı vurgulandı.

Ekonominin tek elde toplanmasının yarattığı memnuniyete dikkatin çekildiği analizde, "Daha önce de dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin ihtiyacı bulunan tedbirlerin alınması halinde, orta-uzun vadede ekonominin atağa kalkabileceği ve eskisinden çok daha olumlu bir konumda olabileceği düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analize göre, Türkiye müteahhitlik şirketleri tarafından 1972'den bu yılın haziran ayı sonuna kadar 120 ülkede üstlenilen 9 bin 375 projenin toplam bedeli 367 milyar dolar oldu. 2012 ve 2013 yıllarında yurt dışında yeni üstlenilen iş tutarı 30 milyar dolara ulaşırken, bu tutar bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında 14 milyar dolara indi. Yeni üstlenilen proje tutarı 2017 yılında yaklaşık 15 milyar dolar olurken, bu yılın ilk 6 ayında ise 9,2 milyar ile yeniden yüzünü yukarıya döndü.

- Enerji fiyatlarının katkısı

Belirgin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatlarının Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyacağı vurgulanan analizde, "Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı sıra Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, bu yıl yurt dışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Konut satışları ve ipotekli satışlardaki artışa da dikkatin çekildiği analizde, şunlar kaydedildi:

"Mevcut göstergeler, 2018 yılının ikinci yarısına yönelik projeksiyonlar, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra aylık ortalama yüzde 1,7-1,8 seviyesine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliş eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz etmektedir."

PARTNERÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandıÜnlü şarkıcı kız arkadaşıyla arabada çok fena yakalandı
9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi
Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazırTurizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Temmuz 2018 İnşaat Sektörü Analizi Türkiye Müteahhitler Birliği yurt dışı müteahhitlik

En Çok Okunan Haberler

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

İhracatta temmuz rekoru

İhracatta temmuz rekoru

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.