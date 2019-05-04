FİNANS

Yurt dışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

TMB Başkanı Mithat Yenigün: - "Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen "4. Ticaret Müşavirleri Konferansı"nda TMB üyeleri ve ticaret müşavirleri bir araya geldi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, buradaki konuşmasında, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık yeni proje tutarlarında artışlar olduğunu belirterek, "Keskinleşen küresel rekabet ortamında zorluklara sizlerle birlikte takım ruhu içinde karşı koyacağımıza inancımız tamdır. Yurt dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız. Bu çerçevede 2030'larda hedefimiz uluslararası pazardan aldığımız payı yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi için bilgi paylaşımı, çözüme yönelik çabaların büyük önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, şunları kaydetti:

"Ayrıca teminat mektuplarının temini ve kabulü, fon desteği ile finansman enstrümanlarının yaratılması, yurt dışında Türk istihdamının önündeki engellerin kaldırılması gibi sorunlarımızın çözümü için girişimlerimiz mevcuttur. ABD pazarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. ABD ile 3. ülkelerde edindiğimiz ortaklık tecrübesini, bu defa ABD'de hayata geçirme imkanlarını değerlendiriyoruz."

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4. Ticaret Müşavirleri Konferansı Mithat Yenigün TMB

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