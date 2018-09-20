Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 18,16 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 18,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 44,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,04 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 17,53, imalat sanayi sektöründe yüzde 18,17 artış kaydedildi.
- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde
Ağustosta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış, yüzde 22,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19,95 ile tütün ürünleri, yüzde 19,62 ile diğer ulaşım araçları sektöründe gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu yıl ağustos ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında kaydedildi.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
0,26
0,47
0,15
-0,92
1,16
3,90
1,77
2,17
3,07
-0,64
0,95
2,85
2014
5,73
0,07
0,18
-3,21
-1,62
0,53
0,62
1,17
0,31
0,60
-1,84
0,32
2015
-1,49
3,35
2,09
2,01
1,52
1,49
-1,28
4,69
3,94
-2,07
-3,85
0,36
2016
1,55
-0,85
-0,73
-0,45
3,02
-0,45
0,59
0,88
0,06
2,82
5,04
5,22
2017
7,25
-0,93
0,48
0,04
-0,88
-0,14
2,24
0,87
0,12
4,26
5,22
-0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
5,60
3,58
5,53
1,69
-2,10
2,80
12,30
17,73
2017
24,34
24,24
25,76
26,38
21,60
21,98
23,99
23,98
24,05
25,78
26,01
19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12
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