FİNANS

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,45 düştü

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 7,45 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 7,45 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,70, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,40 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,48 düşüş gerçekleşti.

- Aylık en fazla düşüş tütün ürünlerinde

Ekimde bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 10,71 ile tütün ürünlerinde, yüzde 9,10 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork), yüzde 8,74 ile diğer mamul eşyalar sektöründe gözlendi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık gerileme, sermaye mallarında gerçekleşti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

-0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,22

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40

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Türkiye İstatistik Kurumu YD-ÜFE Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

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