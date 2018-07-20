Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,84 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,39, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,42 artış kaydedildi.

- En yüksek aylık artış içeceklerde

Haziranda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 5,28 ile içeceklerde, 4,85 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde, 4,80 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda en fazla aylık artış dayanıksız tüketim mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim