Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,40 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,65 yükseliş gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,43, imalat sanayi sektöründe de yüzde 6,38 artış kaydedildi.
- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde
Mayısta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 18,62 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,01 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 9,23 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler sektörlerinde gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
0,26
0,47
0,15
-0,92
1,16
3,90
1,77
2,17
3,07
-0,64
0,95
2,85
2014
5,73
0,07
0,18
-3,21
-1,62
0,53
0,62
1,17
0,31
0,60
-1,84
0,32
2015
-1,49
3,35
2,09
2,01
1,52
1,49
-1,28
4,69
3,94
-2,07
-3,85
0,36
2016
1,55
-0,85
-0,73
-0,45
3,02
-0,45
0,59
0,88
0,06
2,82
5,04
5,22
2017
7,25
-0,93
0,48
0,04
-0,88
-0,14
2,24
0,87
0,12
4,26
5,22
-0,01
2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
5,60
3,58
5,53
1,69
-2,10
2,80
12,30
17,73
2017
24,34
24,24
25,76
26,38
21,60
21,98
23,99
23,98
24,05
25,78
26,01
19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi
Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum