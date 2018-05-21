Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,81 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,44, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3,99 yükseliş gözlendi.
- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde
Nisanda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 9,54 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,77 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,65 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
0,26
0,47
0,15
-0,92
1,16
3,90
1,77
2,17
3,07
-0,64
0,95
2,85
2014
5,73
0,07
0,18
-3,21
-1,62
0,53
0,62
1,17
0,31
0,60
-1,84
0,32
2015
-1,49
3,35
2,09
2,01
1,52
1,49
-1,28
4,69
3,94
-2,07
-3,85
0,36
2016
1,55
-0,85
-0,73
0,45
3,02
-0,45
0,59
0,88
0,06
2,82
5,04
5,22
2017
7,25
-0,93
0,48
0,04
- 0,88
-0,14
2,24
0,87
0,12
4,26
5,22
- 0,01
2018 0,39 1,7 2,24 4 YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2013
-1,13
1,40
0,01
-0,60
0,82
5,52
8,65
11,12
12,25
10,72
13,97
16,15
2014
22,48
21,99
22,03
19,20
15,93
12,17
10,90
9,82
6,88
8,20
5,21
2,63
2015
-4,38
-1,24
0,64
6,07
9,46
10,51
8,42
12,20
16,26
13,17
10,86
10,90
2016
14,32
9,66
6,64
4,06
5,60
3,58
5,53
1,69
-2,10
2,80
12,30
17,73
2017
24,34
24,24
25,76
26,38
21,60
21,98
23,99
23,98
24,05
25,78
26,01
19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72
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