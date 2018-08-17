Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,63 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,92 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,99, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,64 artış kaydedildi.

- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Temmuzda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış, yüzde 4,19 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,87 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 3,83 ile ana metaller sektörlerinde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör, yüzde 0,77 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu yıl temmuz ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış enerji mallarında kaydedildi.